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İzmir'de TIR yayaların üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

İzmir'in Bergama ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen taksiye çarpan TIR, kaldırımdaki yayaların üzerine devrildi. Kazada, TIR'ın altında kalan 2 yaya öldü. Kaza yapan araçlarda yaralanan 4 kişi ile yaralılara yardım etmek isterken ayağının kayması sonucu düşüp, kolunu kıran 1 kişi hastanede tedaviye alındı

İzmir'de TIR yayaların üzerine devrildi: 2 ölü, 5 yaralı
15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:15

​Kaza, saat 13.30 sıralarında Kınık- Bergama karayolu Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Kınık'tan Bergama yönüne giden Murat Soydan yönetimindeki 10 ABS 837 plakalı TIR, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Ramazan Çınar yönetimindeki 35 AH 010 plakalı taksiye çarptı. Savrulan sunta yüklü TIR, hastaneye gitmek için kaldırımda yürüyen Özgür Aydemir (40) ile yanındaki arkadaşı Erol Yılmaz'ın (43) üzerine devrildi.

Kazada, restoran işletmecisi olan Özgür Aydemir ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama Cemevi Gasilhane görevlisi, evli ve 2 çocuk babası Erol Yılmaz yaşamını yitirdi. Taksi şoförü Ramazan Çınar ile aracındaki yolculardan Zehra Şahinoğlu, kardeşi Numan Şahinoğlu ve TIR şoförü Murat Soydan yaralandı. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçerken kazayı görüp yaralıların yardımına koşan Emine Bayer de ayağının kayması sonucu düşüp, kolunu kırdı. 

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar gelen ambulanslarla Bergama Necla- Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Numan Şahinoğlu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların çekilmesinin ardından yaklaşık 3 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir kaza #bergama kaza #tır kazası #bergama tır kaza
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