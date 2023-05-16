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İzmir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İzmir'in Buca ilçesinde tırla çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
16 Mayıs 2023 Salı 04:49

Mustafa Bolat (29) yönetimindeki 35 BLT 93 plakalı otomobil, İzmir çevre yolu Buca ayrımında arızalanarak duran K.Ç. idaresindeki 31 AJD 183 plakalı demir yüklü tıra çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı tırın altından çıkarılan Bolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bolat'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince tır sürücüsü gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #buca #izmir #kaza #otomobil #ölü #tır
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