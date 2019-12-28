İzmir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
28 Aralık 2019 Cumartesi 21:28

Halil İbrahim Eker'in (43) kullandığı 35 Y 8317 plakalı otomobil, Bağyurdu Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritte Tevfik Özdemir yönetimindeki 16 ABC 103 plakalı tırla çarpıştı. Otomobilde sıkışan ve olay yerinde hayatını kaybeden Eker'in cesedi, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan kara yolu, ekiplerin çalışmaları sonrası yeniden trafiğe açıldı.


Kaynak: AA
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