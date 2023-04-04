İzmir'de TİS süreci tıkandı, belediye işçileri geçici iş bırakıyor

İzmir'de büyükşehir belediyesi iştiraki İZELMAN AŞ. bünyesinde çalışan 7 binin üzerinde işçiyi ilgilendiren TİS sürecinde uzlaşı sağlanamadı. Sendika geçici olarak çarşamba günü 3 saatlik iş bırakma kararı alırken 10 gün içinde yine uzlaşı sağlanamazsa grev kararı alınacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) iştiraki İZELMAN AŞ.'ni temsilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile İZELMAN’da yetkili sendika Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası 1 No’lu Şube arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreci tıkandı. Yedi binin üzerinde işçiyi ilgilendiren TİS sürecince zam konusunda uzlaşı sağlanamadı.Sendikanın yüzde 75 zam talebine sıcak bakmayan İZBB yüzde 36,5'luk zam önerince sendika geçici iş bırakma kararı aldı.

UZLAŞI OLMAZSA GREV



TİS sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel-İş 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal, 5 Nisan’da ulaşım, mezarlıklar itfaiye gibi hayati alanlar haricinde 3 saatlik iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı. Topal, “Kaç yıldır sendikacılık yapıyorum, hiç grev kararı almadım, 1 saat iş bile bırakmadım ama SODEM-SEN bu tutumuna devam ederse ve 10 gün içerisinde uzlaşı sağlanamazsa grev kararı alacağız. Grev kararını uygulamak için 30 günümüz var, onun öncesinde de eylemlerimizi artıracağız” diye konuştu.