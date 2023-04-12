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İzmir'de TİS süreci tıkandı, emekçiler eyleme çıktı

İzmir'de belediye emekçileri TİS sürecinin tıkanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde eylem yaptı. Emekçiler, belediye yönetiminin önerdiği yüzde 42’lik zam teklifinin gerçeklikten kopuk olduğunu söyledi.

İzmir'de TİS süreci tıkandı, emekçiler eyleme çıktı
12 Nisan 2023 Çarşamba 17:04

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İzmir 1 No’lu Şube arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri tıkandı. İZBB’ye bağlı ESHOT ve İZSU’da görevli kamu emekçilerinin örgütlü olduğu TÜM BEL-SEN ile süren ve yaklaşık 7 bin çalışanı ilgilendiren TİS masasından henüz uzlaşı çıkmazken işçiler eylem kararları aldı. İZBB Meclisi nisan ayı olağan toplantısı ikinci birleşimi öncesi Kültürpark’taki hizmet binası önünde eylem ve basın açıklaması yapan emekçiler, "Yoksulluğu Reddediyoruz, İnsanca bir Yaşam için Toplu Sözleşmemizin Arkasındayız" pankartı açtılar. "Sadaka değil toplu sözleşme", "İş ekmek yoksa barış da yok" sloganları attı. Basın açıklamasını TÜM BEL-SEN İşyeri Temsilcisi Şükriye Ertan okudu. Emekçiler taleplerini sıralarken işçilerin 13 Nisan Perşembe Günü 2 saat iş bırakacağı, 14 Nisan’da işe saat 10.00’da gelecekleri, talepleri karşılanmadığı takdirde eylemlerini sürdürecekleri açıklandı.

"ZAM TEKLİFİ GERÇEKLİKTEN KOPUK"

İşçiler adına açıklamayı okuyan işyeri temsilcisi Ertan, “Sendikamız Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube,  artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında belediye memurlarının insanca yaşamasını ve biraz olsun nefes almasını sağlamak için, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ESHOT ve İZSU Genel Müdürlüklerinde çalışan belediye emekçilerinin önerileri ile oluşturduğu toplu sözleşme taslağını hazırlamış ve hazırlanan taslak üzerinden Belediye Yönetimi ile beş oturum gerçekleştirilen görüşmelerde uzlaşı sağlanamamıştır.  Emekçiler olarak alım gücümüzün azaldığı, enflasyonun ise her gün arttığı bir ortamda nasıl hesaplandığını anlayamadığımızdan sahte diye adlandırdığımız TUİK verilerine göre 2022 yılı enflasyon oranı yüzde 64.27 iken, emekçilerin cebinde hissettiği enflasyona en yakın veriyi bağımsız araştırma grubu ENAG yüzde 137.55 olarak açıklamıştır. Dört kişilik bir ailenin gıda ve tüm diğer harcamaları için hanesine girmesi gereken aylık ücret (yoksulluk sınırı) 31 bin 241.TL., açlık sınırı ise 9 bin 591 TL’yi aşmıştır. Hal böyleyken belediye yönetiminin sendikamıza son olarak önerdiği yüzde 42’lik zam teklifini gerçeklikten kopuk, emekçilerin geçim sıkıntısını anlamaktan uzak bulduğumuzu belirtmek isteriz” dedi.


DEMOKRATİK DİRENME HAKKIMIZI KULLANCAĞIZ


Açıklamanın devamında ise  Ertan, “Sendikamız, artan hayat pahalılığı karşısında her geçen gün yoksullaşan belediye emekçilerinin biraz olsun rahatlaması için mevcut sosyal denge tazminatı olan 4 bin560 TL’nin yüzde 86 zam yapılarak 8 bin 500 TL’ye çıkarılması, her biri bin 500 TL olan 5 adet ikramiyenin 6 ya çıkartılarak 3 bin TL olması talep edilmiş ayrıca iş yerlerinde yaşanan sorunların çözülmesi için, koku pirimi, kasa tazminatı, itfaiye, zabıta ve sağlık hizmetlerinde çalışan emekçilere teşvik pirimi, şoförlere kaza risk pirimi gibi çalışma yaşamında çözülemeyen sorunların giderilmesine yönelik taleplerimiz, yapılan görüşmelerde dile getirilmiş ancak, koku pirimi, tahsildar ve veznedarlar için kasa tazminatı, şoför kadrosunda çalışanlara kaza risk primi, itfaiye, zabıta ve sağlık hizmetleri gören birimlerde çalışan emekçilere teşvik pirimi gibi taleplerimiz reddedilmiştir. Sosyal denge tazminatı için 8.500 olan talebimize karşı 6 bin TL. ve her biri 3 bin TL. olan altı ikramiye talebimize 2 bin 200 TL., gıda yardımı olarak önerdiğimiz aylık 750 TL. olan talebimize karşılık, kara mizaha konusu olacak öneriyle, yılda bir defaya mahsus 2 kilo kıyma verilmesi teklif edilmiştir. İzmir halkına doğumdan ölüme kadar yaşamın her alanında hizmet sunan belediye emekçilerine reva görülen sadaka mahiyetindeki sefalet zamlarını kabul etmiyoruz. İzmir Belediyesinin değerli meclis üyelerinden insanca ve onurluca bir yaşam için verdiğimiz mücadelede yanımızda durduklarını görmek istiyoruz. Zengin olmak için değil, yoksullukla mücadelede bir nebze nefes almamızı sağlayacak taleplerimiz kabul edilene kadar üretimden gelen gücümüzün kullanılması da dahil olmak üzere demokratik direnme hakkımızı kullanacağız” ifadelerini kullandı. 
 

Etiketler; #izmir #izbb #izmir büyükşehir belediyesi #TİS
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