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İzmir'de tonlarca çöp dereden çıktı!

İzmir'de tonlarca çöp dereden çıktı!
17 Eylül 2022 Cumartesi 10:48

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Bostanlı Deresi’nde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüyor. Taşkın ve koku oluşumunu önlemeye yönelik çalışmalar sırasında, vatandaşların çöp veya geri dönüşüm kutuları yerine dere yataklarına attığı, oradan da yağışlarla denize taşınan tonlarca atık çıkarıldı.

Daha temiz bir Körfez ve sürdürülebilir çevre için dere yataklarında temizlik ve iyileştirme harekâtı başlatan İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde havzası en geniş derelerden biri olan Bostanlı Deresi’nde de büyük bir temizlik çalışması yürütüyor.

İZSU ekipleri Bostanlı Deresi’ndeki çalışmalar kapsamında derenin denizle buluştuğu sığlaşmış kesimde mekanik ve hidrolik yöntemler kullanarak yaklaşık 2 bin metreküp atık çıkardı. Temizlik sırasında Yamanlar Dağı’ndan Bostanlı sahiline kadar uzanan dere havzasından yağışlarla taşınan doğal malzemelerin yanı sıra plastik ambalaj, giyim eşyası, otomobil lastiği gibi çok miktarda insan kaynaklı atığa da rastlandı.

Vatandaşlara çağrı

İZSU Genel Müdürlüğü Körfez Şube Müdürü Selçuk Dündar, Bostanlı Deresi’nin Cemal Gürsel Caddesi ile seyir terası arasında kalan sığlaşmış kesimine deniz araçları ile ulaşmakta güçlük çekilmesi nedeniyle temizlik çalışmalarının zorlu şartlarda yapıldığını belirtti. Dere ve Körfez kıyısından büyük miktarda evsel atık çıkarıldığını hatırlatan Dündar, “Çöp ve veya geri dönüşüm kutularına atılması veya özel yöntemlerle toplanması gereken maddeler maalesef derelere atılıyor. Oradan da denize ulaşıyor. Temiz bir körfez için vatandaşlarımızdan da gerekli duyarlılığı bekliyoruz” diye konuştu.

Etiketler; #izmir #körfez #körfez temizliği #bostanlı deresi #izsu
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