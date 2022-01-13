İzmir'de toplu ulaşım için 22 midibüs daha alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım filosuna yerli üretim 22 yeni midibüsü daha dahil etti. ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek midibüslerin, ağırlıklı olarak dar ve yokuşlu semtlerde çalışacağını vurgulayan Başkan Tunç Soyer, “Şehrimize ve halkımıza daha çok hediyelerimiz olacak” mesajı verdi.

Bir yandan raylı sistem yatırımlarına ağırlık veren ve halen altı ayrı projeyi aynı anda yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan lastik tekerlekli toplu ulaşım hizmetinin kalitesini artırmaya devam ediyor. Yerli üretim 22 yeni midibüs daha ESHOT Genel Müdürlüğü filosuna dahil edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fabrikadan yeni çıkan ve kente getirilen araçları inceledi. Başkan Soyer, İzmir’e son üç yılda yaklaşık 647 milyon TL’lik yatırımla 252’si solo ve 170’i körüklü olmak üzere toplam 422 otobüs ve 4’ü engelli vatandaşların kullanımına özel 29 midibüs kazandırdıklarını ifade etti.

Güle güle kullan İzmir

Midibüslerin, otobüslerin girmekte zorlandığı dar sokaklı ve yokuşlu semtlere hizmet vermek üzere alındığını belirten Başkan Soyer, “Bu araçların da filomuza dahil olmasıyla son üç yılda 473 yeni otobüsü halkımızın hizmetine sunmuş oluyoruz. İzmirimize yeni yıl hediyemiz olsun. Hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırma ve yüzde 100 eşit hizmet almalarını sağlama yolunda daha çok hediyelerimiz olacak. Bu yıl 33 midibüs daha alacağız.100 elektrikli otobüs alımı için ihale çalışmalarımız da başladı. Kentimize hayırlı, uğurlu olsun; hemşehrilerimiz güle güle kullansın” dedi.

Hangi semtlere çalışacak?



Otokar markasının Sultan City modeli midibüsler; 25 koltuk kapasiteli ve bir adet tekerlekli sandalyeli yolcu da taşıyabiliyor. Klimalı, engelli rampalı ve otomatik şanzımanlı araçlar; Devlet Malzeme Ofisi’nden, 17 milyon 218 bin TL’ye alındı. Araçlar, ağırlıklı olarak Karşıyaka Şemikler, Yamanlar ve Sancaklı köyleri; Bornova Çiçek, Cengizhan, Fuat Edip Baksi, Kahramanlar, Kandere ve Beşpınar mahalleleri; Konak Halil Rıfat Paşa, Kaynak, Ballıkuyu, Eserkent, Ali Fuat Erden mahalleleri ile Buca İsmet Paşa ve Ferahlı mahallelerine hizmet veren hatlarda çalışacak.