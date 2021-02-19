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İzmir'de toplu ulaşıma ALES takviyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, 21 Şubat Pazar günü yapılacak ALES’e özel sefer programı oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlılığı nedeniyle 91 hatta hizmet veren kurum, sınava girecek vatandaşlar için ek 63 hatta daha sefer yapacak

İzmir'de toplu ulaşıma ALES takviyesi
19 Şubat 2021 Cuma 16:33

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ülke genelinde 21 Şubat Pazar günü yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, sınava girecek adayların ulaşımını kolaylaştırmak için sefer programında düzenleme yaptı. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlılığı uygulaması devam ettiği için 91 ana hatta hizmet veren ESHOT; ALES’e özel olarak, sınav merkezlerini içeren 63 hatta daha sefer yapacak.

Sefer saatleri internette

Metro, Tramvay, İZDENİZ ve İZBAN seferleriyle uyumlu olacak şekilde planlanan sefer programı, ESHOT’un resmi internet sitesinde ve akıllı telefonlara indirilebilen ESHOT Mobil uygulamasında görülebilir. İzmir Metro A.Ş. ile Konak ve Karşıyaka tramvay hatlarında cumartesi ve pazar günleri 06.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir sefer yapılıyor. İZDENİZ ve İZBAN sefer tarifelerine de her iki kuruluşun resmi internet sitelerinden ulaşılabilir.

Etiketler; #izmir #toplu ulaşım #ales
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