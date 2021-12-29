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İzmir'de toplu ulaşıma zam

İzmir'de toplu ulaşıma zam
29 Aralık 2021 Çarşamba 12:22

Basın temsilcileri ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplu ulaşıma yüzde 36 zam geleceğini duyurdu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, basın temsilcileri ile bir araya geldi. Burada açıklama yapan Soyer, "Toplu ulaşımda yılbaşından itibaren geçerli olacak bir fiyat ayarlaması yapıyoruz. Burada bir şeyi korumaya çok özen gösterdik. Öğrenci ve gençlerimize daha çok pozitif ayrımcılık yapmak için uğraştık, bir fiyat ayarlaması yapmadan geçmiş yılda olduğu gibi devam edeceğiz ama diğer taşıma ücretlerinde zam yapıyoruz. Yeniden değerleme oranıyla beraber yüzde 36." dedi.

Etiketler; #izmir #toplu ulaşım #zam #izmir zam #ulaşım zammı #tunç soyer
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