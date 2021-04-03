İzmir'de toplu ulaşımda tarihi atılımlar

Yüzyılın en büyük salgını, deprem ve sel felaketini birlikte yaşayan İzmir’de yatırımlar hız kesmedi. Toplu ulaşımı çağdaş standartlara taşıma hedefi doğrultusunda son iki yılda raylı sistem yatırımlarında tarihi atılımlar yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “İzmir’i demir ağlarla örme” hedefi doğrultusunda Çiğli Tramvayı’nın temeli atılırken, Narlıdere Metro inşaatı yüzde 73 oranında tamamlandı. 10 milyar lira bütçeli Buca Metrosu’nun ihale süreci başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi son iki yılda İzmirlilerin yaşam standardını yükseltmek için önemli projelere imza attı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele ve sürecin getirdiği mali yüke rağmen yatırımlar durmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda karbon ayak izini düşüren ulaşım yatırımlarına ağırlık verdi. İklimi, doğayı ve çevreyi koruyan sürdürülebilir ulaşım yaklaşımı temel öncelik olarak ele alındı. Tüm büyük ulaşım yatırımları öz kaynaklarla, belediyenin güçlü mali yapısı, uluslararası alanda yarattığı güvenilirlik sayesinde gerçekleşti. Raylı sistem yatırımları için uluslararası finans kuruluşları ile yoğun bir çalışma dönemi geçirildi. Çin Asya Altyapı ve Yatırım Bankası’ndan Narlıdere Metro inşaatı için alınan kredi, banka tarafından dünyada herhangi bir belediyeye verilen ilk altyapı kaynağı oldu. Deniz ulaşımı güçlendirildi, otobüs filosu yenilendi. Kentteki bisiklet altyapısı geliştirilerek, bisiklet toplu taşıma araçlarıyla entegre edildi.

Sözümüzün arkasındayız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Pandemiyle derinleşen ekonomik krize, belediyemizin gelirlerinin ciddi oranda düşmesine, depreme ve en son yaşanan sel felaketi gibi krizlere, yaşadığımız acılara rağmen tüm yatırımlarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. ‘İzmir’i demir ağlarla öreceğiz’ demiştik. İnşaatı süren Çiğli Tramvayı, Narlıdere Metrosu, yapımına başlayacağımız Buca Metrosu ve proje çalışmaları süren Karabağlar metro yatırımlarımızla İzmir halkına verdiğimiz bu sözü bir bir yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. Tüm bu büyük ulaşım yatırımlarımızı özkaynaklarımız ve belediyemizin güçlü mali yapısının, uluslararası alanda yarattığı güvenilirlik sayesinde gerçekleştiriyoruz. İzmir’in her yerine çevre dostu, nitelikli, güvenilir, engelsiz, ekonomik ve konforlu toplu ulaşımı sağlayarak kentimizin yaşam kalitesini artırmak için durmadan, canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.

Narlıdere Metrosu tamamlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in göreve başladığı tarihte yüzde 12 seviyesinde olan Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu’ndaki çalışmalar pandemiye rağmen aralıksız devam etti. Proje için 125 milyon avro kredi sağlandı. İnşaatın yüzde 73’ü tamamlandı. 12 bin 25 metre tünel açıldı. Fahrettin Altay ile Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu yönündeki ilk tünelde kazı çalışmaları tamamlandı. 7.2 kilometrelik Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattı 7 istasyondan oluşuyor.

Büyükşehir Belediyesi, bu hatla birlikte hafif raylı sistem ağındaki istasyon sayısını 24’e, raylı sistemin uzunluğunu da 186,5 kilometreye ulaştırmış olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla, Bornova EVKA-3’ten metroya binenler, Narlıdere Kaymakamlığı’na kadar aktarmasız gidebilecek. Metro hattı 2022’de tamamlanacak.

Çiğli Tramvayı’nın yapımına başlandı

İzmir raylı sistem yatırımlarına bu yıl yeni bir halka daha ekledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 414 milyon liralık yatırımla hayata geçireceği Karşıyaka-Çiğli tramvay hattının temeli Şubat ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle atıldı. Büyükşehir, Çiğli Tramvay ihalesinde bir ilki gerçekleştirilerek yüklenici firmaya yeni mezun mühendis ve mimar istihdam etme zorunluluğu getirdi. İki yıl içinde tamamlanması planlanan Karşıyaka Tramvayı’nın devamı niteliğindeki Çiğli Tramvayı, 11 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşuyor. Hat güzergâhı Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu, Ataşehir, Çiğli İstasyonaltı Mahallesi, Çiğli İzban Durağı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet edecek şekilde planlandı. Çiğli Tramvayı’nın da hizmete girmesi ile İzmir’deki tramvay hatlarının uzunluğu 33,6 kilometreye ulaşacak.

Buca Metrosu yola çıktı

Narlıdere metro hattının inşaat çalışmaları sürerken yeni metro hatları için de harekete geçildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar 70 milyon avro bütçesiyle İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca Metro hattının yapımı için 28 Nisan’da uluslararası ön yeterlilik ihalesi düzenliyor. Buca’ya nefes aldıracak projenin inşaatının en geç kasım ayında başlaması öngörülüyor. Büyükşehir’in bu proje için Hazine garantisi olmaksızın sağladığı dış kredi toplamı 490 milyon avroyu buldu.

13,5 kilometre uzunluğunda ve 11 adet istasyondan oluşacak Buca Metrosu, Üçyol İstasyonu-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek. Üçyol'dan başlayan ve 11 istasyondan oluşan hatta sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. Buca hattı, F. Altay-Bornova arasında çalışan ikinci aşama hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile de Şirinyer İstasyonu'nda buluşacak. Bu hat üzerindeki tren setleri sürücüsüz hizmet verecek.

Karabağlar’a da metro hattı geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Karabağlar ilçesindeki ulaşım sorunu çözecek çok önemli bir projenin de startını verdi. 28 kilometre uzunluğundaki Karabağlar-Gaziemir metro hattının proje çalışmaları başlatıldı. Halkapınar ile Adnan Menderes Havalimanı arasında inşa edilecek hat, sırasıyla Menderes, Gaziemir, Havalimanı, İzmir Fuar, Eskiizmir, Karabağlar, Eşrefpaşa, Gürçeşme, Tepecik, Gıda Çarşısı ve Halkapınar güzergahını izleyecek. 28 kilometre ile kentin en uzunu olacak metro hattı yoğun konut alanlarının yanı sıra Sarnıç, ESBAŞ, Fuar İzmir, Kemeraltı ve Gıda Çarşısı gibi önemli iş merkezlerini de birbirine bağlayacak.

İki gemi, 451 otobüs alındı

Körfez’de deniz ulaşımını güçlendirmek için de yatırımlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Fethi Sekin ve Uğur Mumcu isimleri verilen iki yeni feribotu hizmete aldı. Ayrıca Karaburun’a da deniz ulaşımını başlatma yolunda iskele inşa çalışmalarına başlandı. Otobüs filosunun üçte biri yenilendi. Ülke genelinde tek kalemde yapılan en büyük otobüs ihalesine imza atılarak 647 milyon liralık yatırımla 364’ü tek seferde 4’ü engelli yurttaşların taşınacağı şekilde dizayn edilen 451 otobüs alındı. Son teknoloji ürünü, engelli erişimine uygun, klimalı, Euro 6 egzoz emisyon standartlarını taşıyan otobüslerde yolcu bilgilendirme ekranları ve anons sistemi, telefon ve tablet şarj noktaları, taban ve tavan ısı izolasyonu, duraklarda sağa yatma ve sürücü güvenlik kabini gibi pek çok özellik bulunuyor. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi döneminde dünyada ilk kez virüssavar güvenli otobüsü de hizmete aldı. Üç adet Nostaljik Tramvay turistik amaçlı hizmet vermek üzere Kordon’da sefere başladı

İZTAŞIT uygulaması başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent merkezinin dışındaki ilçelere toplu ulaşım olanaklarını artıracak önemli bir projeye imza attı. Minibüslerle hizmet veren motorlu taşıyıcılar kooperatifleri, İzmir’in toplu ulaşım ağına dahil edildi. 31 İZTAŞIT aracı F.Altay –Seferihisar hattında hizmete girdi. Uygulamanın diğer çevre ilçelerde yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Toplu ulaşımı rahatlatmak amacıyla Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Gaziemir, Üçkuyular ve Urla ilçelerinde 12 yeni otobüs hattı açıldı.

İzmir’de bisikletli ulaşım cazip hale geldi

Sürdürülebilir ve dirençli bir kent olma hedefi doğrultusunda kentteki bisiklet kullanımını artırmak amacıyla önemli adımlar atıldı. Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (BİSİM) yeni istasyonlar ve alınan yeni bisikletlerle geliştirildi. Hizmete giren 23 istasyonla birlikte BİSİM istasyonu sayısı 55’e, alınan 200 bisiklet ile bisiklet sayısı 650’ye çıkarıldı. Ayrıca 70 tandem (ikili) bisiklet de kullanıma sunuldu. Son olarak, 23 Nisan’dan itibaren çocukların kullanımına sunulacak 120 adet çocuk bisikleti de alındı. Bisikletli yolcular için vapur biniş ücreti 5 kuruş oldu. Alınan solo otobüslerin tamamında bisiklet taşıma aparatı yer alıyor. 10,3 kilometrelik yeni bisiklet yolu yapıldı. 175 bisiklet park yeri ile 40 km bisiklet yolunun yapım çalışmaları ise devam ediyor.

Pasaport İskelesi yenilendi

Günde ortalama 2 bin 500 yolcuya hizmet veren Pasaport İskelesi’ndeki tadilatlar 1 milyon 206 bin TL'lik yatırımla tamamlandı. Çalışmalar kapsamında iskeleye erişimi sağlayan yaya yolu üzerindeki taşıyıcı çelik konstrüksiyonlar, ahşap zemin kaplamaları ve korkuluklar yenilendi, Gemilerin yanaştığı kısımdaki tüm ahşap zemin kaplamaları ve korkulukları da yine titiz bir çalışmayla elden geçirildi.

Halk Taşıt uygulaması başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, refahın artırılması ve tüm kentte eşitlenmesi adına vaat ettiği projelerden biri olan Halk Taşıt Uygulaması, 2019 yılı Nisan ayında başladı. İzmirlilerden büyük ilgi gören uygulamaya göre sabah 05.00-07.00, akşam 19.00-20.00 saatleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm toplu ulaşım araçlarında yolculuk yapanlar için ulaşım yüzde 50 indirimli hale geldi. Ayrıca 0-5 yaş arası çocuğu bulunan dar gelirli ailelere de ayda 10 binişlik ulaşım kartı desteği sağlandı. Çocuk İzmirim Kart adlı bu uygulamadan, 10 bine yakın yurttaş yararlandı.