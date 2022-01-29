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İzmir'de torbacı operasyonu: 10 kişi tutuklandı

İzmir'de torbacı operasyonu: 10 kişi tutuklandı
29 Ocak 2022 Cumartesi 16:11

İzmir'de Karabağlar ilçesinde, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda 1 kilo 492 gram kokain, 374 gram esrar, 73 ecstasy, 15 sentetik ecza, 2 hassas terazi, 1 tüfek, 2 şarjör ve 16 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #torbacı #tutuklama
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