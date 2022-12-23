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İzmir'de trafiğe kayıtlı kaç araç var? TÜİK açıkladı...

İzmir'de trafiğe kayıtlı kaç araç var? TÜİK açıkladı...
23 Aralık 2022 Cuma 12:54

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 Kasım ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6 artarak 1 milyon 641 bin 607 oldu.

Kasım ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 641 bin 607 adet taşıtın %54,4’ünü otomobil, %19,5’ini motosiklet, %16,4’ünü kamyonet, %4,6’sını traktör, %2,8’ini kamyon, %1,1’ini minibüs, %0,9’unu otobüs ve %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %20,0 arttı. İzmir, Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan 7 bin 444 adet taşıt ile İstanbul ve Ankara’dan sonra 3. il oldu.

İzmir’de Kasım ayında 51 bin 282 adet taşıtın devri yapıldı

Kasım ayında devri yapılan 51 bin 282 adet taşıtın %67,4’ünü otomobil, %17,7’sini kamyonet, 8,5’ini motosiklet, %2,5’ini traktör, %1,8’ini kamyon, %1,1’ini minibüs, %0,8’ini otobüs ve %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İzmir'de Kasım ayında 3 bin 239 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

TÜİK verilerine göre Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan 3 bin 239 araç içerisinde Fıat marka araç %16,4’lük pay ile ilk sırayı aldı. Fıat marka aracı sırasıyla %9,1’lik pay ile Renault, 8,1’lik pay ile Dacıa, %6,2’lik pay ile Opel ve %5,6’lık pay ile Bmw marka araçlar takip etti.

Etiketler; #izmir #tüik #araç sayısı #haber
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