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İzmir'de trafik kazası! Yaralılar var!

İzmir'de trafik kazası! Yaralılar var!
29 Kasım 2022 Salı 08:54

İzmir Kemalpaşa'da üç aracın karıştığı kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Bağyurdu kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir’de bulunan bir hastaneden Ankara yönüne gittiği öğrenilen Doğukan Çelik yönetimindeki 16 JRB 98 plakalı hafif ticari araç, İzmir- Ankara Karayolunda Ramazan Atak (32) yönetimindeki 45 RH 115 plakalı TIR’a çarptı. Kazada hafif ticari aracın arkasında seyir halinde olan İsmail Kılıç (30) yönetimindeki 01 SU 451 plakalı otomobil de duramayarak, kaza yapan araçlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan Hilal Çelik (1), Doğukan Çelik (19) ve Hediye Çelik (44) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazada yaralanan 1 yaşındaki bebeğin, bir süredir İzmir’de bulunan bir hastanede yanık tedavisi gördüğü ve kaza sırasında tedaviden döndükleri öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #haber #kaza #kemalpaşa
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