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İzmir'de traktör devrildi, 2 işçi öldü! İşte o anlar...

08 Nisan 2022 Cuma 08:30

İzmir Tire'de bir çiftlikte çalışan işçiler kaza yaptı. Devrilen traktörün altında kalan Suriyeli işçiler Abdulkadir Asvad ve Vidad Muhaymid hayatını kaybetti


Kaza, dün akşam saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi Kazantepe mevkisinde meydana geldi. Ö.K.'ya ait çiftlikte işçi olarak çalışan Suriye uyruklu Abdulkadir Asvad, 35 M 7560 plakalı traktöre, aynı yerde çalışan Vidad Muhaymid'iyi de alarak arazide bulunan hayvanları getirmek için yola çıktı.

Asvad yönetimindeki traktör, yokuş indiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajda devrildi. Sürücü Abdulkadir Asvad ile Vidad Muhaymid, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Asvad'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Vidad Muhaymid da kaza yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Asvad ve Muhaymid'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tire #kaza #ölüm #traktör kazası
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