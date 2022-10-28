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İzmir'de traktör kazası: Evli çift hayatını kaybetti

İzmir'de traktör kazası: Evli çift hayatını kaybetti
28 Ekim 2022 Cuma 14:10

İzmir'in Torbalı ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan Bektaş Ay (65) ile eşi Sevim Ay (63) hayatını kaybetti

Torbalı'nın kırsal Göllüce Mahallesi'nde yaşayan Bektaş-Sevim Ay çifti, bugün saat 07.00 sıralarında tarlalarına gitmek için traktörle yola çıktı. Bir süre sonra Bektaş Ay’ın direksiyon kontrolünü yitirdiği traktör, dere yatağına devrildi. Kazada, traktörün altında kalan 2 çocuk sahibi Bektaş ve Sevim Ay çifti hayatını kaybetti. Traktörde devrilmeye karşı koruma sistemi olan 'rops demiri' bulunmadığı belirtildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #torbalı #kaza
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