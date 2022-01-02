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İzmir'de tramvay hattına giren otomobil direğe çarptı!

02 Ocak 2022 Pazar 08:35

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tramvay hattına girip, elektrik direğine çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Bostanlı'dan Karşıyaka istikametine gitmekte olan Hıdır D. (37) yönetimindeki 35 ATL 187 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tramvay hattına girerek elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Hıdır D. ile otomobildeki T.G., H.K. ve S.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, otomobilin tramvay hattına girmesi nedeniyle Alaybey- Ataşehir arasındaki tramvay, bir süre tek hat olarak hizmet verdi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karşıyaka #tramvay #karşıyaka kaza #tramvay yolu kaza
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