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İzmir'de tren otomobile çarptı: 2 kişi ağır yaralı

İzmir'de tren otomobile çarptı: 2 kişi ağır yaralı
18 Nisan 2022 Pazartesi 08:48

İzmir Ödemiş'te yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan baba ve oğlu yaralandı. Trende bulunan yolcular ise İzmir'e otobüslerle gönderildi


Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Üçeylül Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide girdiği ileri sürülen 64 LS 368 plakalı otomobile çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Hüseyin Güveme (21) ve yanındaki babası Cengiz Güveme (51) ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Trendeki yolcular, aktarıldıkları otobüslerle yolculuklarına devam ederken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ödemiş #tren kazası #tren otomobil kaza #trafik kazası #izmir ödemiş kaza
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