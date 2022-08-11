AYININ GÜLÜMSETEN ANLARI
AYININ GÜLÜMSETEN ANLARI
0
ARKADAŞLARA GÜVEN AZALDI
ARKADAŞLARA GÜVEN AZALDI
0
UZMANLARDAN İLGİNÇ UYARI!
UZMANLARDAN İLGİNÇ UYARI!
0
DÜĞÜNDE İLGİNÇ OLAY!
DÜĞÜNDE İLGİNÇ OLAY!
0

İzmir'de tüfekten çıkan saçmalar küçük çocuğu yaraladı!

İzmir'de tüfekten çıkan saçmalar küçük çocuğu yaraladı!
11 Ağustos 2022 Perşembe 07:56

İzmir Bornova'da sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki A.Ç.A.'ya nedene ve kimden ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfekten çıkan saçmalar isabet etti. Yaralanan küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı

Olay, dün saat 17.00 saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.Ç.A., arkadaşları ile birlikte sokakta oyun oynadığı sırada, silah sesleri duyuldu. Nereden ve kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar, A.Ç.A.'nın koluna isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.Ç.A., ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Ç.A.'nın tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bornova #izmir #yaralama #çocuk
Önceki Haber
Motorine şimdi de zam geliyor!
Sonraki Haber
Acı bal yiyen ayının baygın halleri gülümsetti!
Soyer işçilerle buluştu: Geleceğe ışık tutacaksınız!
Soyer işçilerle buluştu: Geleceğe ışık tutacaksınız!
0
İzmir'de Bardacık Festivali zamanı!
İzmir'de Bardacık Festivali zamanı!
0
İzmir Tınaztepe Üniversitesi 24 kişi alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi 24 kişi alacak
0
İzmir'de eşi tarafından vurulan Ezgi'nin organları bağışlanamayacak çünkü...
İzmir'de eşi tarafından vurulan Ezgi'nin organları bağışlanamayacak çünkü...
0
İzmir'de aynı aileden 3 kişinin öldürüldüğü olayda kriminal raporu beklenecek
İzmir'de aynı aileden 3 kişinin öldürüldüğü olayda kriminal raporu beklenecek
0
İzmir'de traktör devrildi: 1 ölü!
İzmir'de traktör devrildi: 1 ölü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.