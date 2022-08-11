İzmir'de tüfekten çıkan saçmalar küçük çocuğu yaraladı!

İzmir Bornova'da sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki A.Ç.A.'ya nedene ve kimden ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfekten çıkan saçmalar isabet etti. Yaralanan küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı

Olay, dün saat 17.00 saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.Ç.A., arkadaşları ile birlikte sokakta oyun oynadığı sırada, silah sesleri duyuldu. Nereden ve kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar, A.Ç.A.'nın koluna isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.Ç.A., ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Ç.A.'nın tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.