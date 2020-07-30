İzmir'de TÜGVA'nın yaptırdığı bilişim salonu hizmete girdi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Ortaokul Koordinatörlüğü tarafından Karşıyaka Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde oluşturulan bilişim salonu açıldı.

Açılış töreni, İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay, TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Mesut Öndeş, TÜGVA İzmir İl Ortaokul Koordinatörü Fatih Bilici, Eğitim Koordinatörü Enes Akpınar ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı. Tanğlay, açılışta yaptığı konuşmada, bilişim salonunun yapımında emeği geçenlere teşekkür edip, plaket takdim etti.

TÜGVA İzmir İl Ortaokul Koordinatörü Bilici de çocukların sesi olmaya yemin ettiklerini belirterek, "Çocuklarımız asla yalnız değiller. TÜGVA ailesi olarak onların her daim yanlarında olacağız. Ayrıca eğitimsel desteklerimize de çocuk evlerinde devam edeceğiz." dedi. Konuşmaların ardından bilişim salonunun açılış kurdelesi kesildi.