İzmir'de Turizm Bilgilendirme ofisi hizmete girdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i bir dünya kentine dönüştürme vizyonu doğrultusunda kentin turizm potansiyelini artıracak çalışmalar sürüyor. İzmir'e gelen turisteri karşılayacak Turizm Bilgilendirme ofislerinin üçüncüsü Konak'ta hizmete alındı. Sırada iki yeni ofis daha var

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i bir dünya kentine dönüştürme vizyonu doğrultusunda kentin turizm potansiyelini artıracak çalışmalara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, Turizm Bilgilendirme ofisleri açmaya devam ediyor. İzmir’e gelen turist kafilelerini karşılayan, turistlere bilgilendirici dokümanlar ve tanıtım filmleri ile yönlendirme yapan ofislerin üçüncüsü Konak'ta hizmete alındı. Konak Turizm Bilgilendirme Ofisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski hizmet binasının karşısında yerli ve yabancı turistleri kabul etmeye başladı.

Turizm altyapısı güçleniyor

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Melih Kayacık, “Turizm Stratejisi ile turizm alanındaki yol haritamızı belirledik. Pandemi sürecinde de turizm altyapımızı güçlendirmek için çalışmalarımıza devam ettik. Turuncu Çember ile İzmir’i güvenilir ve sağlıklı bir destinasyon olarak konumlandırırken; hem Visit İzmir uygulamasını hayata geçirdik hem de turizm bilgilendirme ofislerimizi hizmete açtık. Kentimize gelen turistlere hem bölgeyi hem de İzmir’i tanıtan dokümanlar veriyoruz. Turistlerin sorduğu sorulara yanıt verip yönlendirme yapıyoruz. Buradaki amacımız, İzmir’i bir turizm kenti olarak öne çıkarmak ve İzmir’in turizm değerlerinin bilinmesini sağlamak. Alsancak ve Kültürpark’ın ardından Konak’taki bilgilendirme ofisimiz hizmete girdi. Buranın bir özelliği de önünde yer alana otoparkın tur araçları tarafından yolcu indirme bindirme yeri olarak kullanılmasına olanak sağlaması. Turistler burada arkadaşlarımız tarafından karşılanıyor. İlerleyen günlerde Kemeraltı Bilgilendirme Ofisini açacağız. Alsancak Limanı ve Alsancak Vapur İskelesi olmak üzere turist yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde yeni ofisler açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Turist bilgi noktası



Turist yoğunluğunun fazla olduğu Kemeraltı bölgesinde konteyner tipi olarak yapılan ve 18 metrekare iç hacmi olan ofiste, İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü bünyesindeki uzman personel tarafından yerli ve yabancı turistler bilgilendirilerek yönlendirmeler yapılıyor. Ofislerde ayrıca turistler için İzmir’e ve Kemeraltı bölgesine ait Türkçe-İngilizce tanıtım dokümanları, kent rehberi ve tanıtım filmleri yer alıyor. Visit İzmir uygulaması ile turistlerin şehri nasıl keşfedebileceği aktarılıyor.

Tur otobüsleri için indirme bindirme noktası



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski hizmet binası otoparkının bulunduğu alanda yer alan Turizm Bilgilendirme Ofisi’nin ön bölgesi, tur otobüslerinin yolcularını indirip bindirebileceği alan olarak tasarlandı. 4 tur otobüsü kapasitesine sahip alan, turist kafilelerinin Kemeraltı bölgesine rahatlıkla erişebilmelerine olanak sağlıyor. Turizm Bilgilendirme ofislerinin diğerleri Alsancak'ta İzmir Sinema Ofisi bünyesinde ve Kültürpark Pakistan Pavyonu içinde yer alıyor.