Akşener: Uzlaşacaklarına eminim
Akşener: Uzlaşacaklarına eminim
0
İmamoğlu: Adaletin Ekrem'i Selahattin'i yok
İmamoğlu: Adaletin Ekrem'i Selahattin'i yok
0
Erdoğan: Hayatta her şeyin kazası var ama sandığın kazası yoktur
Erdoğan: Hayatta her şeyin kazası var ama sandığın kazası yoktur
0
DP'li Uysal: 28 Mayıs'ta ya bir devri kapatacağız ya da bir devri açacağız
DP'li Uysal: 28 Mayıs'ta ya bir devri kapatacağız ya da bir devri açacağız
0

İzmir'de Türkiye'nin 100'üncü, Azerbaycan'ın 105'nci yılı kutlandı

Azerbaycan Türkleri ve Dost Dernekler Federasyonunun düzenlediği programda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 105'inci yılı kutlandı

İzmir'de Türkiye'nin 100'üncü, Azerbaycan'ın 105'nci yılı kutlandı
24 Mayıs 2023 Çarşamba 08:41

Federasyon Genel Başkanı İsa Ambarcı, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenledikleri etkinlikte, sofralarının Turan sofrası olduğunu ve bu sofranın çok anlamlı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Azerbaycan ordusuna verdiği destekle Karabağ'da zaferi elde edildiğini anımsatan Ambarcı, "Karabağ katliamı yüreğimize bir yaraydı. Benim her zaman dediğim gibi günümüzün Kerbelası'ydı. Öksüz evlatların olduğu bir ortam bırakılmıştı ama hiçbir Azerbaycan Türkü gidip hiçbir toplumda ağlamadı. Çünkü güçlenerek o toprakların geri alacağımıza inanmıştık. Kimle inanmıştık? Türk'ün dostu olan Türk ile inanmıştık." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğinin dünyada bir başka örneği olmadığını söyledi.

"Azerbaycan'ın aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir." diyen Çankırı, "2003 yılında ülkelerine başbakan olmuş, 20 yıldır her türlü zorluğa meydan okuyarak bugünlere gelmiş, 20 yıldır da beraberce yol yürümüş iki lider, destansı Karabağ zaferiyle ülkelerinin kardeşliğini taçlandırmıştır." diye konuştu.

Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Hikmet Mammadov ise milletvekilleri olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamaya geldiklerini söyledi.

Etkinliğe çok sayıda Azerbaycan Türkü ve İzmirli vatandaşlar da katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Azerbaycan Türkleri #Türkiye Cumhuriyeti
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
İzmir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Sonraki Haber
İzmir'de Türkiye'nin 100'üncü, Azerbaycan'ın 105'nci yılı kutlandı
İzmir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
İzmir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
0
Bisikletle gezmeye çıkıp kaybolan tur teknesi sahibi 10 gündür bulunamıyor
Bisikletle gezmeye çıkıp kaybolan tur teknesi sahibi 10 gündür bulunamıyor
0
Güvenlik görevlisi Hülya’nın öldüğü kazada sürücüye 3 yıl 4 ay hapis
Güvenlik görevlisi Hülya’nın öldüğü kazada sürücüye 3 yıl 4 ay hapis
0
Mide küçültme ameliyatı için gelen Almanya vatandaşı Adle, yangında öldü
Mide küçültme ameliyatı için gelen Almanya vatandaşı Adle, yangında öldü
0
İzmir'deki tarihi Büyük Kardiçalı Han'da tahliye kararına karşı yürütmeyi durdurma davası
İzmir'deki tarihi Büyük Kardiçalı Han'da tahliye kararına karşı yürütmeyi durdurma davası
0
Beydağ'da devrilen traktörün altında kalan kadın sürücü hayatını kaybetti
Beydağ'da devrilen traktörün altında kalan kadın sürücü hayatını kaybetti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.