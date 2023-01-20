İzmir'de turşucuda hırsızlık! İşte o anlar...

İzmir'in Konak ilçesinde turşuculuk yapan esnaf, teşhirdeki turşu kavanozunu çalan kişiye, ürünün son tüketim tarihinin geçmiş olduğunu belirterek uyarıda bulundu.

Şükrü Saraçoğlu Caddesi'ndeki dükkanını kapatmak için teşhir ürünleri toplarken eksik kavanoz olduğunu fark eden dükkan sahibi Oğuzhan Harmancı (29), iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Harmancı, görüntülerde bir kişinin, alışveriş yaptıktan sonra tekrar sıraya girdiğini ve dükkanın dışında teşhir amacıyla konulmuş turşu kavanozunu alarak poşetine koyduğunu tespit etti.

Gıda zehirlenmesi gibi sonuçlarla karşılaşılma ihtimali üzerine görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Harmancı, hırsızlığı yapan kişiye ulaşılmasını istedi.

Harmancı, son kullanma tarihi geçmiş ürünün tüketilmesine engel olmayı istediğini belirtti.

Kişi hakkında adli süreç başlatmayacağını kaydeden Harmancı, "Dışarıdaki kavanozlar 3-4 yıllık olduğu için zehirlenmeyi önlemek amacıyla bunları sosyal medyada paylaştık. Başka da bir girişimimiz olmadı." dedi.

Harmancı, kişinin önce alışveriş yapıp sonrasında hırsızlık yapmasının da ilginç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yüklü miktarda demeyelim ama orta miktarda bir alışveriş yapıp sonrasında böyle bir şey yapması bizi şaşırttı. Yaklaşık 100 liralık alışveriş yapmış. Sonrasında kuyrukta normal bir müşteriymiş gibi tekrardan kuyruğa giriyor. Turşular orada görsel amaçlı. En azından üç dört yıllık olduğu için Allah korusun yani bir gıda zehirlenmesinin önüne geçmek için böyle bir girişimde bulunduk."

Güvenlik kamerası kaydında, dükkanda alışveriş yapan kişinin yeniden sıraya girip teşhirdeki turşu bulunan kavanozu elindeki poşete koyarak ayrıldığı görülüyor.