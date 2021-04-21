İzmir'de üç günde üç mali müşavir koronavirüsten öldü! Beyanname süreleri ertelensin

İzmir’de Kovid-19 nedeniyle son üç günde üç mali müşavirin yaşamını yitirdiğini belirten Mali Müşavir Yunus Çankal, “Koronavirüse yakalanmak bizim korkulu rüyamız” dedi. Koronavirüse yakalanmaları halinde mükelleflerin de bu durumdan etkileneceğini dile getiren Çankal, beyanname sürelerinin ertelenmesini istedi

FATİH ÖZKILINÇ- Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrası mali müşavirler ve meslek elemanları beyanname sürelerinin ertelenmesini istiyor. 2021 beyanname sürelerinin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken hareketliliğin yoğun olduğu Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumları, İŞKUR ve Ticaret Odası gibi yerlerde mali müşavirler büyük sıkıntı çekiyor. Beyannameler ertelenmediği için mesailerine yoğun şekilde devam ettiklerini belirten Mali Müşavir Yunus Çankal, “Daha önceki kısıtlamalarda bizlerin cumartesi ve pazar günleri iş yerlerimize gitmemize izin veriliyor, kimliğini gösteren ya da bir mali müşavirin yanında çalıştığını gösteren arkadaşlar rahatça gidip gelebiliyordu. Ama İçişleri Bakanı’nın bu konuda bir talihsiz açıklaması oldu. Bizim problemimiz serbest olmamız ya da olmamız değil. Asıl problemimiz; işlerin ertelenmemesi. İzmir’de son üç günde üç mali müşavir arkadaşımız Kovid-19 nedeniyle vefat etti. Bizim isteğimiz; pandeminin bu kadar zirve yaptığı dönemde mücbir sebep olarak kabul edilerek bir, iki ay beyannamelerin ertelenmesi. Böylece meslektaşlarımız kalan işlerini evlerinden rahatlıkla takip ederek kendilerini koruma altına alabilirler” dedi.

Büyük tedbirler şart



En çok bulaşma riskinin devlet dairelerinde olduğunu belirten Çankal, “Mali Müşavirlerin işlerini halletmek için kurumdan kuruma, mükelleften mükellefe dolaşması, evrak akımının sürekli olması, kargoların evrak taşıyor olması gibi çeşitli etmenler hareketliliği ve dolayısıyla bulaş riskini arttırıyor. Beyanlarda bir erteleme yapıldığı takdirde bütün bu hareketlilik azalmış olacak. Şu anda en çok bulaşın olduğu yerler devlet daireleri. Buralardaki insanların evlere çekilmesi halinde tam bir kapanmaya bile gerek kalmadan vaka sayılarının düşmesi sağlanabilir. Beyanların ertelenmesi esnafımıza da bir rahatlık getirecek. Esnafta muhasebeciye evrak yetiştirmek zorunda kalmayacak. Boşta olsa beyannamelerine tahakkuk eden vergilerini ödemeyecek. Bir erteleme olduğu takdirde esnaf rahatlayacak. Şu anda iş yapamayan esnaf bile muhasebesel işlemleri devam ediyor. Dükkânın kapalı olup olmaması fark etmiyor. Misal; stopaj beyannamesini üç ay ertelense, erteleme bittiğinde geriye kalan ayların hepsini tek bir beyannamede verebilsek ne olur? Biz anlıyoruz devletimizin paraya ihtiyacı var, bu paranın da aylık olarak gelmesi lazım ama bir, iki ay devletin bunu bir şekilde idare etmesi gerekiyor. Bunu yapmadığınız takdirde daha büyük bütçe sorunları karşınıza çıkıyor. Geçmişe göre bir kıyaslama yaptığımızda bugün Kovid-19’a karşı daha büyük tedbirlerin alınması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Sadece bizi etkilemez



Koronavirüs salgını dolayısıyla büyük bir tedirginlik yaşadıklarını ifade eden Mali Müşavir Yunus Çankal, “Muhasebesel işlemlerin, beyannamelerin ertelenmesi büyük bir kesimi ilgilendiriyor. Bu ertelemeler olduğu takdirde devletin büyük bir bölümü kapanmış olacak. Esnafa, muhasebeciye büyük bir faydası olacak, hareketlilik azalacak. Koronavirüse yakalanmak bizim korkulu rüyamız. Bir mali müşavirin ve çalışanlarının Kovid-19 yakalanması sadece kendilerini etkilemez. Benim yüz tane müşterim var. Ben yüz müşterimin beyannamelerini vermediğimde bunun altında ben kalkamam, kendimi toparlayamam. Mümkün değil, böyle riskli bir iş yapıyoruz. Bizim büromuza 15 gün gelmememiz bile kötü senaryoların yazılmasına sebep olur. Bunun mesleki anlamda yaygınlaşması halinde ise büyük problemin ortaya çıkması kaçınılmaz olur” diye konuştu.