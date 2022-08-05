İzmir'de ücretsiz bisiklet dönemi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kentteki bisiklet kullanımını artırmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Bisiklet bizden, gezmesi sizden” uygulaması büyük ilgi görüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre dostu ulaşım ve gezinti aracı bisikletin kent genelinde kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Bostanlı Rekreasyon Alanı’nda özel bir kiralama alanı oluşturdu. “Bisiklet bizden, gezmesi sizden” adı verilen uygulama kapsamında her gün 08.30 ile 23.30 saatleri arasında dileyenler bisikletleri ücretsiz olarak kiralayıp Doğal Yaşam Parkı’na kadar uzanan parkurda keyifli saatler geçiriyor. 15 yaş ve üzerindeki kullanıcıların sadece kimlik karşılığında ve beş saatliğine kiraladıkları bisikletler, spor, eğlence ve keyifli bir dünyanın kapılarını açıyor. Uygulamaya en büyük ilgiyi aileler ve gençler gösterirken, Bostanlı Yasemin Kafe önünden Doğal Yaşam Parkuru’na kadar uzanan parkura manzaranın eşsiz güzelliği eşlik ediyor.