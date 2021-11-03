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İzmir'de ücretsiz çekici hizmetinden bin 355 kişi faydalandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşım sistemine katkı sağlamak amacıyla başlattığı ücretsiz çekici hizmetinden bin 355 araç faydalandı. 9 Eylül 2020 tarihinden itibaren yürütülen çalışma kapsamında ekipler ana arterlerdeki kaza yapan ve arızalanan araçlara anında müdahale etti

İzmir'de ücretsiz çekici hizmetinden bin 355 kişi faydalandı
03 Kasım 2021 Çarşamba 12:30

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle pandemi sürecinde artan trafiği önlemek adına hayata geçirdiği ulaşım çalışmalarındaki ücretsiz yol yardım hizmeti devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) tarafından 9 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlayan uygulamayla birlikte kaza ve arıza nedeniyle yaşanan zaman kayıpları azaldı.

Kentin ana arterlerinde 9 Eylül 2020 tarihinden itibaren sunulan çekici hizmetinden bugüne kadar bin 355 araç ücretsiz faydalandı. Ekipler, 1 yılı aşkın sürede hafta sonu ve sokağa çıkma kısıtlamaları haricinde 07.30-10.00 ile 16.30-20.00 saatleri arasında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Altınyol, Yeşildere, Ankara Caddesi ana arterlerinde faaliyet gösterdi. Ayrıca hizmet kapsamında bin 370 araca da teknik destek verildi.

23 dakikada müdahale

Trafiğin kilitlenmesine sebep olan kaza ve arızaların sayısına yer verilen tabloda müdahalelerin süreleri de belirtildi. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Altınyol, Yeşildere, Ankara Caddesi ve diğer güzergahlarda bin 297 arızalı aracın ortalama kaldırılma süresi 23 dakika oldu. Aynı konumlarda 58 kazalı araç da ortalama 32 dakikada kaldırıldı. Toplamda bin 355 aracın ortalama kaldırılma süresi ise 24 dakika olarak hesaplandı.

Etiketler; #izmir #izmir çekici #ücretsiz çekici
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