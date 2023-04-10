İzmir'de ücretsiz yapı ön incelemesi için protokol

İzmirlilerin yaşadıkları binanın depreme dayanıklılığı hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak için başlatılan yapı ön incelemesinin saha çalışmaları için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında protokol imzalandı. Başkan Tunç Soyer, “Hiçbir çalışma şehri dirençli hale getirmek kadar önemli değil” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Mart’ta başvurularını almaya başladığı yapı ön incelemesinin saha çalışmaları için İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile protokol imzaladı. Egemenlik Evi Kemeraltı Toplantı Salonu’nda imza töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, bina bazlı ön değerlendirmeye yönelik bu çalışmanın Türkiye’ye örnek olması gerektiğini belirterek, “Her yerde, herkesin ihtiyaç duyduğu bir çalışma. Türkiye fay hatları üzerinde bir ülke. Bunun için ne yapmak lazım? Deprem gerçeği hep karşımızda. Ama bu konuya yönelik gerekli duyarlılığın oluşmadığına üzülerek şahit oluyoruz. Yapılması gereken çalışmalar hep erteleniyor. Depremin yıkıcılığı, sanki önemsenmiyor” dedi.

Soyer’den güvenli yapı vurgusu

Yaşananlardan ders aldıklarını da vurgulayan Başkan Tunç Soyer, şunları söyledi: “Bu durum önceliklendirme meselesi. Yeşil Şehirler ağına, Cittaslow ağına girelim diye çabalıyoruz ama hiçbiri bu şehri dirençli hale getirmek kadar önemli değil. Bu şehirde insanlar yaşam alanlarına güven duymuyorlarsa, yaşadıkları binalara yönelik endişeleri varsa, siz istediğiniz kadar dijital teknolojiden bahsedin, istediğiniz kadar yeşilden bahsedin.”

“Çalışmalar örnek alınıyor”

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar da kenti daha dirençli hale getirilmesi için yürütülen çalışmalarda yer almanın kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Hazırlanan protokole İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar imza attı. Çalışma kapsamında 60 inşaat mühendisi sahada, 5 kişilik inşaat mühendisi grubu da koordinasyonda yer alacak.

Bireysel başvuru yapılabilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmirlilerin yaşadığı binaya dair fikir sahibi olmasını sağlamak için başlattığı yapı ön incelemesine şimdiye kadar 4 bin 500 başvuru yapıldı. Yurttaşlar, bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanacak. Belediye, daha önce başvuru şartlarında apartmanlarda oy birliğiyle yönetim kurulu kararı alınmasına yönelik maddeyi de esnetti. Buna göre, yönetim kurulu kararı olmadan, bireysel başvurular da geçerli olacak.