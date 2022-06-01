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İzmir'de ulaşıma 54 kuruş daha zam!

İzmir'de toplu ulaşıma her ay otomatik yapılan zamlarla Haziran ayından geçerli olmak üzere tam biniş ücretine 54 kuruş zam yapıldı

İzmir'de ulaşıma 54 kuruş daha zam!
01 Haziran 2022 Çarşamba 14:32

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Mart 2022 tarihli UKOME kararıyla toplu ulaşım ücretlerinin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında otomatik olarak her ay zamlanması kararı alınmıştı.

Haziran ayından geçerli olmak üzere tam biniş ücretine 54 kuruş zam yapıldı. Böylelikle ulaşım ücreti 7 lira 10 kuruştan 7 lira 64 kuruşa yükselmiş oldu.

120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1 lira 41 kuruş, ikinci aktarma ücreti ise 1 lira 6 kuruş olarak belirlendi. Öğrenci binişleri ise 18 kuruş artarak 2 lira 58 kuruşa yükseldi. Öğretmen ve 60 yaş kartlarında biniş ücreti ise 6 lira 11 kuruştan 6 lira 58 kuruşa çıkarıldı.  

Son zamla birlikte aktarmalı tam biniş ücreti 9 lirayı geçti.

Etiketler; #izmir #ulaşım #zam #toplu ulaşım
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