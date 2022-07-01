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İzmir'de ulaşıma bu kez indirim geldi! Nedeni ise...

İzmir'de ulaşıma bu kez indirim geldi. Ulaşıma ÜFE zammı mahkeme tarafından iptal edilmişti. Karar sonrası İzmir'de tüm ücret 6 lira 50 kuruş olurken, öğrenci ücreti ise 2 lira 20 kuruş olarak uygulandı

İzmir'de ulaşıma bu kez indirim geldi! Nedeni ise...
01 Temmuz 2022 Cuma 10:24

İzmirliler bu sabah ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro-Tramvay ücretlerinde artış beklerken şaşkınlık yaşandı. Sabah kent kartları basarken zam değil indirimle karşılaştı. Tam ücret 6 lira 50 kuruş olurken öğrenci de yeniden 2 lira 20 kuruş oldu. Kararla birlikte öğretmen ve 60 yaş kart ücretleri de 5 lira 60 kuruş seviyesine çekildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi hem Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurulu (UKOME) hem de Mart ayında olağan meclisinde aldırdığı kararla birlikte İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ve Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs (ESHOT) için zam oranları Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) bağlama kararı alınmıştı.

Mayıs ayından itibaren hem ulaşıma hem de su faturalarına aylık ÜFE oranında artış yapılmıştı. Ancak UKOME toplantısında ilçe belediye başkanlarına oy kullandırılması tartışma yarattı. TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü, UKOME yapısında belediye başkanlarının yerinin olmamasını gerekçe göstererek ilgili kararın iptali için dava açmıştı.

Açılan davada İzmir 6. İdare Mahkemesi alınan zam kararının şekil yönünden hukuka aykırı bulup iptal etti. Mahkeme gerekçeli kararında, "Bu durumda Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 17/10) maddesi hükmüne aykırı olarak toplanan UKOME Genel Kurulu tarafından alınan dava konusu kararda şekil yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır" ifadeleri yer almıştı.

Etiketler; #izmir #izmir ulaşım indirim #ukome #izmir ulaşım fiyatları
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