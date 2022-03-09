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İzmir'de ulaşıma büyük zam! Üstelik her ay artacak!

İzmir'de ulaşıma büyük zam! Üstelik her ay artacak!
09 Mart 2022 Çarşamba 14:55

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi mart ayı toplantısında ulaşıma zam kararı çıktı. İzmir'de 4,70 lira olan biniş ücreti 6,5 liraya çıktı. Ayrıca ulaşım ücretleri her ay TEFE ve TÜFE'ye göre zamlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), mart ayı toplantısını yaptı. Son akaryakıt zamlarının ele alındığı toplantıda, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının biniş ücretine yüzde 38 zam yapılması önerisi görüşüldü.

Oyçokluğuyla verilen karar sonucunda yapılan zamla birlikte, İzmir'de 4,70 TL olan toplu ulaşım araçlarına birinci biniş ücreti 6,5 liraya çıktı. Biniş ücretlerine ayrıca her ay TEFE ve TÜFE ortalamasına göre zam yapılması kararlaştırıldı.

Etiketler; #izmir #izmir ulaşım zammı #eshot #izmir eshot zam
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Abdulcabbar - 42 dakika önce
Maaşlarada her ay zam yapsınlar yetti artık
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