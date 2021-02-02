İzmir'de ulaşımda aksamalar yaşanıyor

İzmir'de gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun yağış nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşanıyor

İzmir'de gece saatlerinden bu yana sağanak yağmur ve gökgürültüsü etkili oluyor. Yağmur nedeniyle birçok yer sular altında kaldı. Twitter üzerinden açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yağmur nedeniyle adeta bir afetin yaşandığını söyledi.

İlçelerin ardından merkezde de derelerin taştığını belirten Soyer, ekiplerin geceden bu yana teyakkuzda olduğu vurgusu yaptı. Başkan Soyer, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.



Ulaşımda aksamalar

Öte yandan yağmur nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. İZBAN'dan yapılan açıklamada Turan-Halkapınar istasyonları arasında ulaşımın durduğu, Kemer-Gaziemir arasında ise tek hat üzerinden sefer yapıldığı bildirildi.

İzmir Metro'dan yapılan açıklamada da Ataşehir-Yunuslar arasında ulaşımın sağlanamadığı bildirildi.