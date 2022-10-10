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İzmir'de üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek!

İzmir'de üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek!
10 Ekim 2022 Pazartesi 09:30

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in gençlik odaklı kent vizyonu kapsamında Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine çorba ve sıcak yemek desteğine bu yıl da devam ediyor. Yemek desteği bugün, çorba desteği ise 17 Ekim’de başlıyor.


İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine destek olmak için çorba ve sıcak yemek dağıtımına bu yıl da devam ediyor. Bugün üniversitelerin yakınlarına kurulan 4 noktada sıcak yemek, 17 Ekim’de ise 6 noktada çorba dağıtımı başlayacak. Buca ve Karşıyaka’daki iki öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencilerine üç öğün yemek desteği de sürecek.

Yemek ve çorba dağıtımları nerede yapılıyor?

Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Kampüsü ve İ.Y.T.E Kampüsü, Kâtip Çelebi Üniversitesi Kampüsü olmak üzere 4 noktada hafta içi 17. 00 ile 19.00 saatleri arasında günlük 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtılacak. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesi, DEÜ İlahiyat Fakültesi, DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe Yerleşkesi Girişi, Kâtip Çelebi Üniversitesi ile Ege Üniversitesi Kampüsü yakınındaki Bornova Metro istasyonunda kurulan Çorba Duraklarında hafta içi sabah 07.30 ile 09.00 saatleri arasında ise sıcak çorba hizmeti sunulacak.


Üniversite öğrencilerine bugüne kadar yaklaşık 205 bin kişilik çorba, 262 bin kişilik ise sıcak yemek dağıtıldı.

Etiketler; #izmir #üniversite öğrencisi #yemek #tunç soyer #haber
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