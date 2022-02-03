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İzmir'de üniversiteli genç denizde ölü bulundu!

03 Şubat 2022 Perşembe 08:53

İzmir'in Konak ilçesinde denizde ceset görenler durumu polise bildirdi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri cansız bedeni kıyıya çıkardı. Ölen kişinin 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Hasan Kılıç olduğu tespit edildi

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Üçkuyular Vapur İskelesi açıklarında meydana geldi. Denizde ceset görenler, polise bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, cansız bedeni kıyıya çıkardı. Yapılan kontrolde cesedin, Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Hasan Kılıç'a ait olduğu tespit edildi. Kılıç'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hasan Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #ceset #ölüm #deniz ceset
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