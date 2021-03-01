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İzmir'de üst geçit projelerine estetik dokunuş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ana arterler üzerindeki yeni yaya üst geçitlerini kentin yaşam kalitesini ve konforunu artıracak tasarımlarla zenginleştiriyor. Bayraklı Yeni Girne Caddesi üzerinde hayata geçirilecek iki yeni üst geçit gölgeliği, yayaların dinlenerek çevreyi seyredebileceği oturma alanları ile bölgeye renk katacak

İzmir'de üst geçit projelerine estetik dokunuş
01 Mart 2021 Pazartesi 11:41

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka Girne Caddesi’ne iki yeni yaya üst geçidi kazandıracak. Yeni Girne Pazaryeri ile Şehit Erhan Vuruşkan Parkı’na karşıdan karşıya geçişleri güvenli ve konforlu hale getirecek yeni yaya üst geçitleri mimari tasarımıyla da dikkat çekecek.

Engelli, yaşlı ve bisikletlilerin kullanımına uygun yürüyen merdivenli ve asansörlü her iki yaya üst geçidinde konforlu bir kullanım sağlanması amacıyla üst örtü de planlandı. Gölgelikli yeni yaya üst geçitlerinin pazaryeri ve park tarafındaki merdiven bölümlerinde kentlilerin dinlenmesi için amfiler tasarlandı. Her iki üst geçidi de yayaların merdivenden çıkmaya başladığı andan itibaren çevreyi izleyebileceği şekilde planlandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeni Girne Caddesi’ne görsel zenginlik katacak iyi yeni yaya üst geçidi için yapım ihalesine çıkmaya hazırlanıyor.

Etiketler; #izmir #üst geçit
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