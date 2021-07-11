İzmir'de üst üste korkutan depremler

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından aynı büyüklükte bir deprem daha oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.43'te, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,06 kilometre derinliğindeki deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ KEZ 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, saat 17.43'teki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.19'da da aynı büyüklükte deprem meydana geldi. Yerin 12.99 kilometre derinliğindeki depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı bildirildi.