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İzmir'de utanç verici olay! Doktora sopalarla saldırdılar!

İzmir'de utanç verici olay! Doktora sopalarla saldırdılar!
08 Ekim 2022 Cumartesi 08:13

İzmir'in Torbalı ilçesinde, mesaisi bittikten sonra otomobiliyle evine giderken fırının önünde duran doktor Ekin Hürel Günay, aracından indiği sırada 3 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Saldırganlardan birinin 2 ay önce Aile Sağlığı Merkezinde görevli engelli bir doktorla tartışma yaşayan hasta yakını olduğu, aynı merkezde görevli olan Günay'ın ise araya girip, 'beyaz kod' verdiği öğrenildi

İddiaya göre, 22 Ağustos tarihinde Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezine gelen bir hasta ile engelli olduğu öğrenilen bir doktor arasında tartışma çıktı. Bu sırada merkezde bulunan başka bir doktor Ekin Hürel Günay, tartışmayı bitirmek için araya girdi. Tartışmanın devam etmesi üzerine Günay, beyaz kod verdi. Aile Sağlığı Merkezine gelen polis ekipleri tartışmayı sonlandırdı.

2 AY SONRA FIRINA GİRERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Olaydan yaklaşık 2 ay sonra, bugün mesai bitiminin ardından evine giderken otomobiliyle fırının önünde duran doktor Ekin Hürel Günay, aracından indiği sırada 3 kişinin saldırısına uğradı. Sopalarla Günay'a saldırıp darbeden 3 kişi, çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden kaçtı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Günay'ı Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doktor Günay, buradaki müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

NET GÖREMİYORUM, BİRKAÇ KEMİĞİM KIRILMIŞ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan doktor Ekin Hürel Günay'ı, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serkan Şen ve İzmir Tabip Odası danışmanı avukat Mithat Kara ziyarette bulundu. Olaya ilişkin DHA'ya konuşan Günay, "Mesai sonrası 17.15 sıralarında işten çıktım. 10- 15 metre ileride bir fırın vardı orada durdum. Siyah bir araç içinden 3 kişi indiğini gördüm. Bunlardan birinin, daha önceden tartışma yaşadığımız, yani şikayetçi olduğumuz hasta yakını olduğunu son anda fark ettim. Bu kişiler ellerinde sopalarla bana vurmaya başladı. Ne kadar sürdü hatırlamıyorum ama kendimi yerde buldum. Birisi iyi misiniz diye sordu. Polis geldi, ambulans geldi. Sağ gözümün arka tarafında bir kırık var, net göremiyorum. Birkaç tane kemiğim kırılmış ve kafamın arka tarafında çok fazla darbeye bağlı şişlikler var. Bu insanlar kesinlikle toplum içinde olmamalı" dedi.

3 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Polis, doktor Ekin Hürel Günay'ın verdiği ifade ve yaptığı çalışma sonucunda, olaya karıştığı ileri sürülen S.A., F.A. ve S.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #torbalı #doktor #saldırı #haber
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