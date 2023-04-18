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İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 91 tutuklama

İzmir'de gerçekleştirilen 74 farklı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ve yapımında kullanılan materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan toplam 111 şüpheliden 91'i tutuklandı. Diğer 20 şüpheli ise serbest bırakıldı

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 91 tutuklama
18 Nisan 2023 Salı 16:53

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-15 Nisan tarihleri arasında 74 operasyon düzenledi. Söz konusu operasyonlarda toplam, 14 kilo 739 gram esrar-skunk, 1 kilo metamfetamin, 1 kilo 248 gram kokain, 133 gram eroin, 270 ecstasy uyuşturucu hap, 223 bin 597 sentetik ecza hapın yanı sıra, satışa hazır halde paketlenmiş birçok çeşitli uyuşturucu madde, 11 hassas terazi, 14 tabanca, 2 tüfek, 71 tabanca ve tüfek fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen, 59 bin 305 lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında 111 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 91'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 20 şüpheli ise serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu
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