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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

İzmir’de, jandarma ekiplerince 14- 21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1966 kök hint keneviri, 11 kilogram esrar ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
23 Haziran 2021 Çarşamba 08:10

İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 14- 21 Haziran tarihleri arasında; Buca, Beydağ, Karabağlar, Tire, Torbalı, Ödemiş, Menderes, Seferihisar ve Kemalpaşa ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı, drone destekli operasyonlarda 1966 kök hint keneviri, 11 kilogram kubar esrar, 21 adet uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir uyuşturucu operasyonu #izmir uyuşturucu
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