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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

İzmir'in Bayındır, Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 17 kişi gözaltına alındı

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
05 Haziran 2021 Cumartesi 11:22

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayındır, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde, uyuşturucu sattıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 10 gram metamfetamin, 26 gram esrar, 2 kök Hint keneviri, uyuşturucu içerken kullanılan 2 aparat ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayındır #uyuşturucu operasyonu
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