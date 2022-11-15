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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

İzmir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
15 Kasım 2022 Salı 10:38

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, Aliağa ilçesinde durdurulan bir otomobil ile İzmir Otogarı'ndaki 2 farklı noktaya operasyon düzenledi. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda, 5 kilogram metamfetamin ile 728 gram kokain ele geçirildi. E.E., S.D. ve M.A. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #uyuşturucu #operasyon #haber
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