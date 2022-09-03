İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İzmir'in Karabağlar, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen uyuşturucuların torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına temin edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Karabağlar, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 3 ikamet ve 5 araca düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda vakumlu poşet içerisinde 15 kilo 500 gram esrar, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan poşet ve çuval, 1 press makinesi, 1 vakum makinesi, 3 galara hap, 1 tabanca ve 15 mermi, 1 av tüfeği ve 2 kartuş ele geçirildi. Operasyonda A.A., A.D. ve A.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.