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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 52 kişi gözaltına alındı

İzmir'de polisin Ramazan Bayramı öncesinde düzenlediği 24 operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 52 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 38' i tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 52 kişi gözaltına alındı
02 Mayıs 2022 Pazartesi 11:43

İzmir polisi 24 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 859 gram esrar- skunk maddesi, 3 kilo 16 gram bonzai, 3 kilo 408 gram metamfetamin, 1 kilo 505 gram kokain, 1043 ecstasy, 229 captagon, 1188 sentetik ecza, 3 hassas terazi, 8 tabanca, 2 tüfek, 7 şarjör ile 77 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 38'i tutuklanırken 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #uyuşturucu #operasyon #gözaltı
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