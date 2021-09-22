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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 63 gözaltı

İzmir'in 9 ilçesinde, jandarma ekiplerince 13-21 Eylül'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 63 gözaltı
22 Eylül 2021 Çarşamba 16:18

İl Jandarma Komutanlığı'na ekipleri, Bayındır, Bergama, Beydağ, Karaburun, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar, Tire ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu imal edilip satıldığı bilgisi üzerine 13-21 Eylül'de harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda; 109 kilo kubar esrar, 13 bin 508 kök Hint keneviri, 42 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 6 ay tüfeği, 122 av fişeği, 1'i ruhsatsız 3 tabanca, 2 tüfek şarjörü, 41 tabanca fişeği, 1 işlemeli balta, 2 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi. Operasyonlarda 63 kişi, gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #uyuşturucu operasyonu
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