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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Doktor ve eczacılar da gözaltında

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda içinde doktor ve eczacıların da bulundu 26 kişi gözaltına alındı

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Doktor ve eczacılar da gözaltında
13 Ekim 2021 Çarşamba 12:16

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelileri 3,5 ay boyunca takibe aldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla harekete geçen ekipler, 199 personelin katıldığı operasyon düzenledi. Buca, Balçova, Karşıyaka, Karabağlar, Konak, Güzelbahçe, Narlıdere ve Urla olmak üzere toplam 8 ilçede tespit edilen adreslere dün eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda dedektör narkotik köpekleri de bulundu.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 808 pregabalin etken maddesi ilaç, 7 bin 78 reçete, 2 bin 42 kimlik fotokopisi, 1 para sayma makinesi, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi. Operasyonda 2 doktor, 7 eczane sahibi, 11 eczane çalışanı, 1 doktor çalışanı, 1 doktor eşi, 4 satıcı olmak üzere 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir uyuşturucu #doktor uyuşturucu
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