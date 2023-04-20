İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

İzmir'in Çeşme ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, 7 şüphelinin yakalanması için 4 ev ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 134 kök Hint keneviri, 51 kenevir bitkisi tohumu, 438 gram esrar ve uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)