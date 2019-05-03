İzmir'de uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

İzmir'de, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.G.'nin evinde, 905 gram toz kokain ile tek kullanımlık hazırlanan 1907 parça toz ve taş kokain ele geçirildi. M.G., gözaltına alındı.

İzmir'de uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı
03 Mayıs 2019 Cuma 15:38

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziemir'de yaşayan M.G.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Ekipler, dün M.G.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, 905 gram toz kokain ile tek kullanımlık hazırlanan 1907 parça toz ve taş kokain ele geçirildi. M.G., gözaltına alınırken, onunla irtibatlı olan başka kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Bayındır Çiçek Festivali başladı
Sonraki Haber
İzmir'de uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.