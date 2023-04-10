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İzmir'de uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

İzmir'de uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
10 Nisan 2023 Pazartesi 17:19

İzmir'in Konak ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği iki operasyonda gözaltına alınan 4 kişi işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak'ta daha önceden takibe alınan uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada, 1 kilogram 268 gram kokain, 179 sentetik ecza hap, bir miktar esrar ve ecstasy hap, 2 tabanca ve tabancalara ait 80 fişek ve 2 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 milyon 227 bin 585 lira, 850 euro ve 650 dolar ele geçirildi. Operasyon sırasında polisi fark eden ve kaçan şüpheliler B.A., O.K., H.D. ekiplerin takibi sonucu bir evin çatı katında yakalandı. Öte yandan ekipler, bir taksi şoförünün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Karşıyaka ilçesinde durdurulan takside ve şüpheli E.Ö.'nün evinde yapılan aramalarda, 484 gram esrar ve 72 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A., O.K., H.D., E.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #uyuşturucu #polis
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