AK Partili Kurtulmuş'tan Özdağ'ın açıklamalarına tepki
AK Partili Kurtulmuş'tan Özdağ'ın açıklamalarına tepki
0
Ümit Özdağ kararını verdi 'Kılıçdaroğlu' dedi
Ümit Özdağ kararını verdi 'Kılıçdaroğlu' dedi
0
Bakan Kirişçi açıkladı... 21 milyon ton rekolte bekleniyor
Bakan Kirişçi açıkladı... 21 milyon ton rekolte bekleniyor
0
Ümit Özdağ'dan dikkat çeken paylaşım
Ümit Özdağ'dan dikkat çeken paylaşım
0

İzmir'de uyuşturucuya 2 tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 10 kilo 350 gram skunk ve yeşil reçeteye tabi 2 bin 296 adet sentetik hap ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucuya 2 tutuklama
27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:41

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Konak ilçesinde bulunan 2 adrese dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda H.Y. ve Z.Ö., gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 10 kilo 350 gram skunk ve yeşil reçeteye tabi 2 bin 296 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #uyuşturucu
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Rıza Bey Apartmanı davasında sanık: Binayı delik deşik etmişler
Sonraki Haber
Emekli doktoru öldüren emekli muhasebeci tutuklandı
Bu yaz İzmirliler buz gibi Şaşal’la susuzluklarını giderecek
Bu yaz İzmirliler buz gibi Şaşal’la susuzluklarını giderecek
0
Körfez turuyla “yaza merhaba”
Körfez turuyla “yaza merhaba”
0
Sertab Erener’den İzmir'de “Boş verme Oy ver” konseri
Sertab Erener’den İzmir'de “Boş verme Oy ver” konseri
0
İzmir’deki uyuşturucu operasyonunda 52 şüpheli tutuklandı
İzmir’deki uyuşturucu operasyonunda 52 şüpheli tutuklandı
0
Emekli doktoru öldüren emekli muhasebeci tutuklandı
Emekli doktoru öldüren emekli muhasebeci tutuklandı
0
Rıza Bey Apartmanı davasında sanık: Binayı delik deşik etmişler
Rıza Bey Apartmanı davasında sanık: Binayı delik deşik etmişler
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.