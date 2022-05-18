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İzmir'de üzerine metal kapak düşen kişi öldü!

İzmir Aliağa'da bulunan bir yağ fabrikasında üzerine metal kapak düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir'de üzerine metal kapak düşen kişi öldü!
18 Mayıs 2022 Çarşamba 11:56

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir yağ fabrikasında, ilk belirlemelere göre gaz sıkışması nedeniyle silonun metal kapağı yerinden çıktı.

Büyük boyutlu metal parça, silonun yanındaki konteynerin üzerine düştü. Parçalanan konteynerde bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Cengiz Gündüz'ün (55) hayatını kaybettiği belirlendi.

Gündüz'ün cenazesi, Aliağa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #aliağa #ölüm #metal kapak
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