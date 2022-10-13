İzmir'de vahşet! Bir köpeği diri diri yaktılar!

İzmir Seferihisar'da pitbull cinsi bir köpek, üzerine alkol döküldükten sonra diri diri yakıldı. Olay sosyal medyada tepkilere neden oldu

Alınan bilgiye göre İzmir'in Seferihisar ilçesinde kafesin içinde bulunan pitbull cinsi bir köpek, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından üzerine alkol döküldükten sonra diri diri yakıldı. Sosyal medyada yayılan vahşet tepkilere neden olurken, köpeği yakan kişinin yakalanması ve tutuklanması istendi.

Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Fevziye Özkan, konuyla ilgili Instagram paylaşımında şunları yazdı: “Adeta kanımız dondu. Dün cani ruhlu biri neredeyse kent merkezi sayılacak bir yerdeki demir kafes içindeki sahipli köpeğin üzerine alkol dökerek yaktı. Maalesef köpek kurtarılamadı. Köpeğin sahibinin emniyete giderek şikâyetçi olduğunu öğrendik. Bu cinayeti işleyen şahsın bir an evvel bulunup cezalandırılmasını, akıl sağlığı açısından da esaslı bir psikolojik tedavi görmesini talep ediyoruz.”