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İzmir'de vahşet! Kız arkadaşını önce silahla vurdu daha sonra bıçakladı!

27 Aralık 2022 Salı 08:57

İzmir Bayraklı'da yine bir kadın cinayeti yaşandı. Caner G. isimli erkek, iddiaya göre kız arkadaşı Tuğba Kul ile kıskançlık nedeniyle sokakta tartıştı. Kız arkadaşı Kul'a tabanca ile ateş açan Caner G. daha sonra da Kul'u bıçakladı. Caner G. daha sonra olay yerinden kaçarken, sağlık ekipleri de yaptıkları incelemede Kul'un hayatını kaybettiğini belirledi



Olay, dün saat 19.15 sıralarında Emek Mahallesi 7002 sokakta gerçekleşti. İddiaya göre, Caner G. birlikte yaşadığı kız arkadaşı Tuğba Kul ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Kıskançlık nedeniyle çıktığı öğrenilen tartışma sırasında belinden tabancasını çıkaran Caner G., Kul'un engellemeye çalışmasına rağmen ateş açtı. Caner G., ardından kanlar içerisinde yere yığılan Tuğba Kul'u art arda bıçakladı. Yaşanan vahşetten sonra Caner G., olay yerinden kaçtı.

Tuğba Kul'un sokak ortasında hareketsiz şekilde yattığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, talihsiz Kul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra mahalle sakinleriyle görüştü. Cinayet şüphelisi Caner G.'nin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kadın cinayeti #bayraklı #ölüm #haber
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